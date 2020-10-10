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Квартири на вторинному ринку
Києва у вересні подорожчали...

Квартири на вторинному ринку Києва у вересні подорожчали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:32

Квартири на вторинному ринку Києва у вересні подорожчали...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Столична нерухомість.

Дивися повний текст Квартири на вторинному ринку Києва у вересні подорожчали на 5%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:32

Покупатели всегда ходят толпой. Еще недавно было модно вкладывать в первичку не раздумывая. Но случились Укрбуд и Аркада. Некоторое время была пауза при долларе по 24. И теперь всем нужны гарантии! А лучших гарантий чем на вторичном рынке (но все же в новостройках) быть не может. И да, таких квартир стает больше. Ведь инвесторы безальтернативно продолжают вкладывать в недвижимость(статья об этом), зарабатывая на рисках .
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:46

Re: Квартири на вторинному ринку Києва у вересні подорожчали

де те эксперты, которые сидят и вангуют постоянно, що будет тока дешеветь? Ага уже заметил, как бетон вырос на 5 процентов.

1) прямо как с вангованием того бакса - будеттокодорожать, а оно склонно наоборот (до поры до времени, правда; но так можно сидеть и ждать годами навагнованного);
2) тотальне зубожиння українського народу, что аж бетон дорожает :twisted:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:11

Люди, читайте статью внимательно.
"При цьому з початку року ціни в доларах знизилися на 0,2%."
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:21

Вот andrein правду и написал! Недвижимость всегда оценивалась в $. А учитывая, что usd за этот год просел процентов на 20, то недвижимость подешевела.
sveneld83
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