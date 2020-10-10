Про це пише Столична нерухомість.
Дивися повний текст Квартири на вторинному ринку Києва у вересні подорожчали на 5%.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:32
Квартири на вторинному ринку Києва у вересні подорожчали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Квартири на вторинному ринку Києва у вересні подорожчали на 5%.
Додано: Вів 20 жов, 2020 11:32
Покупатели всегда ходят толпой. Еще недавно было модно вкладывать в первичку не раздумывая. Но случились Укрбуд и Аркада. Некоторое время была пауза при долларе по 24. И теперь всем нужны гарантии! А лучших гарантий чем на вторичном рынке (но все же в новостройках) быть не может. И да, таких квартир стает больше. Ведь инвесторы безальтернативно продолжают вкладывать в недвижимость(
Додано: Вів 20 жов, 2020 11:46
Re: Квартири на вторинному ринку Києва у вересні подорожчали
де те эксперты, которые сидят и вангуют постоянно, що будет тока дешеветь? Ага уже заметил, как бетон вырос на 5 процентов.
1) прямо как с вангованием того бакса - будеттокодорожать, а оно склонно наоборот (до поры до времени, правда; но так можно сидеть и ждать годами навагнованного);
2) тотальне зубожиння українського народу, что аж бетон дорожает
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:11
Люди, читайте статью внимательно.
"При цьому з початку року ціни в доларах знизилися на 0,2%."
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:21
Вот andrein правду и написал! Недвижимость всегда оценивалась в $. А учитывая, что usd за этот год просел процентов на 20, то недвижимость подешевела.
Додано: Вів 20 жов, 2020 18:28
Украинская недвижимость для украинцев подорожчала. Зачем этот тень на плетень и доллары?! Цены в гривне давно уже. И привязаны к гривне.Так как покупатели зарабатывают в гривне. Остальное- избитые штампы и дань моде.
Додано: Вів 20 жов, 2020 19:40
Re: Квартири на вторинному ринку Києва у вересні подорожчали
Увы нет, цены в гривне только у застройщика, и то, если не напрямую привязаны к курсу, то все равно коррелируют
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:41
Ну в гривнах выросли, в баксах наоборот, упали, спрос все меньше и меньше
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