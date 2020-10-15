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Які зарплати обіцяють учителям
у 2021 році (інфографіка)

Які зарплати обіцяють учителям у 2021 році (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:36

Які зарплати обіцяють учителям у 2021 році (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Рівень заробітної плати працівників галузі освіти у 2021 році буде підвищений у два етапи: у січні та в липні.

Дивися повний текст Які зарплати обіцяють учителям у 2021 році (інфографіка).
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