Рівень заробітної плати працівників галузі освіти у 2021 році буде підвищений у два етапи: у січні та в липні.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 11:36
Які зарплати обіцяють учителям у 2021 році (інфографіка)
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Дивися повний текст Які зарплати обіцяють учителям у 2021 році (інфографіка).
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