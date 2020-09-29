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На Вінниччині відремонтували
ділянку дороги міжнародного...

На Вінниччині відремонтували ділянку дороги міжнародного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:14

На Вінниччині відремонтували ділянку дороги міжнародного...

Пропонуємо до обговорення:
У ході «Великого будівництва» відремонтували ділянку великої об’їзної дороги м. Вінниці, протяжністю 4,1 км – частину автомобільної дороги міжнародного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка.

Дивися повний текст На Вінниччині відремонтували ділянку дороги міжнародного значення М-12.
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