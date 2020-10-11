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Поліція відкрила справу через
бал-маскарад під час карантину

Поліція відкрила справу через бал-маскарад під час карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:17

Поліція відкрила справу через бал-маскарад під час карантину

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба відомства.

Дивися повний текст Поліція відкрила справу через бал-маскарад під час карантину.
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