Про це повідомляє прес-служба відомства.
Дивися повний текст Поліція відкрила справу через бал-маскарад під час карантину.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:17
Поліція відкрила справу через бал-маскарад під час карантину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліція відкрила справу через бал-маскарад під час карантину.
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|