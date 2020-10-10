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Поляки хочуть спростити отримання
посвідки на проживання...

Поляки хочуть спростити отримання посвідки на проживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:45

Поляки хочуть спростити отримання посвідки на проживання...

Пропонуємо до обговорення:
Рада міністрів Польщі всерйоз зайнявся законодавчим спрощенням процесу отримання посвідки на проживання (ВНЖ) для іноземців. Йдеться про Карту побиту (karta pobytu).

Дивися повний текст Поляки хочуть спростити отримання посвідки на проживання для українців.
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