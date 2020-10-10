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Поляки хочуть спростити отримання посвідки на проживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:45
Пропонуємо до обговорення:
Рада міністрів Польщі всерйоз зайнявся законодавчим спрощенням процесу отримання посвідки на проживання (ВНЖ) для іноземців. Йдеться про Карту побиту (karta pobytu).
Дивися повний текст Поляки хочуть спростити отримання посвідки на проживання для українців
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Суб 10 жов, 2020 16:32
p_a_l