Загальна кількість супутників Starlink на орбіті Землі досягло 833
Дивися повний текст SpaceX успішно запустила на орбіту чергову партію інтернет-супутників (відео).
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:51
SpaceX успішно запустила на орбіту чергову партію...
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Дивися повний текст SpaceX успішно запустила на орбіту чергову партію інтернет-супутників (відео).
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