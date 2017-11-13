В українських підземних сховищах зберігають газ компанії з 21 країни.
Дивися повний текст Компанії з понад 20 країн зберігають газ в українських підземних сховищах.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:58
Компанії з понад 20 країн зберігають газ в українських...
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Дивися повний текст Компанії з понад 20 країн зберігають газ в українських підземних сховищах.
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