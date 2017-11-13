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Компанії з понад 20 країн
зберігають газ в українських...

Компанії з понад 20 країн зберігають газ в українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:58

Компанії з понад 20 країн зберігають газ в українських...

Пропонуємо до обговорення:
В українських підземних сховищах зберігають газ компанії з 21 країни.

Дивися повний текст Компанії з понад 20 країн зберігають газ в українських підземних сховищах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:58

Не покидает мысль что эти "нерезиденты" очень даже резиденты :)
Igorten
 
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