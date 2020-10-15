За їхніми оцінками економіка впаде в поточному році всього на 4,8%.
Дивися повний текст У Зеленського не погодилися з прогнозом МВФ і розповіли, що буде з економікою України.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 15:45
У Зеленського не погодилися з прогнозом МВФ і розповіли,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського не погодилися з прогнозом МВФ і розповіли, що буде з економікою України.
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:45
Конечно,МВФ ошибся,только не в сторону уменьшения.ВВП упадёт около 20 %.
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