RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Медикам в Україні підвищать
зарплати: озвучені суми

Медикам в Україні підвищать зарплати: озвучені суми
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:18

Медикам в Україні підвищать зарплати: озвучені суми

Пропонуємо до обговорення:
Зарплати українських медиків зростуть вже в 2021 - цьому не завадять проблеми проведення медичної реформи і коронакриза.

Дивися повний текст Медикам в Україні підвищать зарплати: озвучені суми.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90793
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які зарплати обіцяють учителям у 2021 році (інфографіка)
R2 » Вів 20 жов, 2020 11:36
0 47
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 11:36
R2
Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати 1, 2, 3
R2 » Суб 17 жов, 2020 16:35
21 1408
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 13:47
1v_v
В Україні перерахують податки для ФОПів
R2 » П'ят 16 жов, 2020 07:15
4 260
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 23:29
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (384)
20.10.2020 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.