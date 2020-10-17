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Медикам в Україні підвищать зарплати: озвучені суми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 жов, 2020 16:18
Пропонуємо до обговорення:
Зарплати українських медиків зростуть вже в 2021 - цьому не завадять проблеми проведення медичної реформи і коронакриза.
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