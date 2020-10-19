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Зеленський очікує надходження
5 млрд від легалізації...

Зеленський очікує надходження 5 млрд від легалізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:34

Зеленський очікує надходження 5 млрд від легалізації...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський очікує надходження 5 млрд гривень до держбюджету-2021 від легалізації грального бізнесу.

Дивися повний текст Зеленський очікує надходження 5 млрд від легалізації грального бізнесу.
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