Президент Володимир Зеленський виступає за якнайшвидше введення податку на виведений капітал і нульової декларації.
Дивися повний текст Зеленський - за якнайшвидше введення податку на виведений капітал і нульової декларації.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 18:41
Зеленський - за якнайшвидше введення податку на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський - за якнайшвидше введення податку на виведений капітал і нульової декларації.
Додано: Вів 20 жов, 2020 18:41
Скоріше треба легалізувати квартальний чорний кеш з корпоративів у олігархов та стати уважаємимі людьмі в цивілізованном мірє ...
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