|
|
|
Посадовців «Київтеплоенерго» підозрюють у розкраданні 44...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 жов, 2020 19:51
Пропонуємо до обговорення:
Київською місцевою прокуратурою №6 завершено досудове розслідування стосовно директора приватного підприємства та службової особи комунального підприємства, злочинна діяльність яких завдала державі збитків на суму майже 44 млн гривень.
Дивися повний текст Посадовців «Київтеплоенерго» підозрюють у розкраданні 44 млн грн бюджетних коштів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90795
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 19:51
Странное такое хищение, раз, как даже установлено расследованием, на 44 ляма услуг действительно оказано. Или под "более 40 млн гривен" подразумеваются 88 лям?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 608
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:06
Пусть лучше расскажут как украли переплату граждан за тепло от Киевэнерго в Киевтеплоэнерго
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4154
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|