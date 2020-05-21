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Посадовців «Київтеплоенерго»
підозрюють у розкраданні 44...

Посадовців «Київтеплоенерго» підозрюють у розкраданні 44...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:51

Посадовців «Київтеплоенерго» підозрюють у розкраданні 44...

Пропонуємо до обговорення:
Київською місцевою прокуратурою №6 завершено досудове розслідування стосовно директора приватного підприємства та службової особи комунального підприємства, злочинна діяльність яких завдала державі збитків на суму майже 44 млн гривень.

Дивися повний текст Посадовців «Київтеплоенерго» підозрюють у розкраданні 44 млн грн бюджетних коштів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:51

Странное такое хищение, раз, как даже установлено расследованием, на 44 ляма услуг действительно оказано. Или под "более 40 млн гривен" подразумеваются 88 лям?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:06

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Київською місцевою прокуратурою №6 завершено досудове розслідування стосовно директора приватного підприємства та службової особи комунального підприємства, злочинна діяльність яких завдала державі збитків на суму майже 44 млн гривень.

Дивися повний текст Посадовців «Київтеплоенерго» підозрюють у розкраданні 44 млн грн бюджетних коштів.

Пусть лучше расскажут как украли переплату граждан за тепло от Киевэнерго в Киевтеплоэнерго
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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