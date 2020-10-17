В Україні до кінця 2020 року встигнуть побудувати 4 тис. км доріг державного значення.
Дивися повний текст Що з'явиться в Україні після \"Великого будівництва\".
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:38
Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"
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Дивися повний текст Що з'явиться в Україні після \"Великого будівництва\".
Додано: Вів 20 жов, 2020 23:05
0mage0они будут востребованы в годы тотального карантина!
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
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