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Що з'явиться в Україні після
"Великого будівництва"

Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:38

Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"

Пропонуємо до обговорення:
В Україні до кінця 2020 року встигнуть побудувати 4 тис. км доріг державного значення.

Дивися повний текст Що з'явиться в Україні після \"Великого будівництва\".
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А можна подивитися де буде 100 нових шкіл і 100 нових садочків?
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0mage0они будут востребованы в годы тотального карантина!
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
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появятся деньги на офшорных счетах у нужных людей.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:49

трассу через село только перегрузами разбивают, даже ямы не засыпали.
Велике Крадівництво - распил и расхищение бюджетных денег.
censerus
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:31

  censerus написав:трассу через село только перегрузами разбивают, даже ямы не засыпали.
Велике Крадівництво - распил и расхищение бюджетных денег.


Какую трассу? Какое село? абы шось сказати.
Дороги реально делают, сколько при этом воруют - я не знаю. Догадываюсь, что много. Хотя вероятно и меньше, чем при Кучме и Януке.А может и при Порохе. Многие межрайонные поделали в этом году. особенно в Винницкой области заметно, та и в Черкасской на границе с Киевской был ужас еще весной - щас без ям.
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