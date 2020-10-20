В Україні до кінця 2020 року встигнуть побудувати 4 тис. км доріг державного значення.
Дивися повний текст Що з'явиться в Україні після \"Великого будівництва\".
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:38
Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що з'явиться в Україні після \"Великого будівництва\".
Додано: Вів 20 жов, 2020 23:05
0mage0они будут востребованы в годы тотального карантина!
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:49
трассу через село только перегрузами разбивают, даже ямы не засыпали.
Велике Крадівництво - распил и расхищение бюджетных денег.
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:31
Какую трассу? Какое село? абы шось сказати.
Дороги реально делают, сколько при этом воруют - я не знаю. Догадываюсь, что много. Хотя вероятно и меньше, чем при Кучме и Януке.А может и при Порохе. Многие межрайонные поделали в этом году. особенно в Винницкой области заметно, та и в Черкасской на границе с Киевской был ужас еще весной - щас без ям.
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:16
Re: Що з'явиться в Україні після
Это факт - стройка идет по всей стране. Но вот вопрос - за чей счет? Вы скажете за счет наших с вами налогов - а вот и нет. За счет увеличения долгов. Налоги уже давно все потрачены. Ну а отдавать долги уже будут другие, и да - за счет наших с вами налогов... но уже с процентами и немаленькими...
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:19
ALexxxS, мало просто сделать. Нужно сделать хорошо, чтобы весной следующего года не понадобилось новое "большое крадивныцтво" иначе эта музыка будет вечной. А т.к. всё делается больше для показухи и быстрее-быстрее, то и велика вероятность что так оно и будет. Да и на ваше субъективное мнение что крадут меньше, есть аналогичное мое - что наоборот больше )))
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