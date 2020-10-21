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Що з'явиться в Україні після
"Великого будівництва"

Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:04

  censerus написав:трассу через село только перегрузами разбивают, даже ямы не засыпали.
Велике Крадівництво - распил и расхищение бюджетных денег.

- Это "бизнес" называется - ведь нужно будет заплатить ещё столько тому. кто её принимать будет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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