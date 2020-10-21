Що з'явиться в Україні після

- Это "бизнес" называется - ведь нужно будет заплатить ещё столько тому. кто её принимать будет.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 00:04
- Это "бизнес" называется - ведь нужно будет заплатить ещё столько тому. кто её принимать будет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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