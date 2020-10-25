|
|
Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 жов, 2020 19:41
Конрад Карлович написав: Ratatui написав:
Долги можно и простить. А вот дороги остануться.
Это неправда. За все придется заплатить. И за обслуживание долгов и за потери имиджа при списании - за все будут очень высокие проценты. И эти дороги, которые вроде как останутся - вдруг окажутся "золотыми".
Неправда как раз, то, что за всё придётся платить. Настанет момент когда капусты не будет. А если гейропейцы или МВФ будут выдавать кредиты чтобы им же и гасили да и хрен с ними уже лет 25 так и гасим.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7186
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 686 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7
|228
|
Вів 27 жов, 2020 20:45
mvi
|
|5
|217
|
|
|45
|2694
|