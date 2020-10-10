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Як домогтися опалення, якщо
в квартирі холодні батареї

Як домогтися опалення, якщо в квартирі холодні батареї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 08:53

Як домогтися опалення, якщо в квартирі холодні батареї

Пропонуємо до обговорення:
У Києві з п'ятниці, 16 жовтня, розпочався опалювальний сезон.

Дивися повний текст Як домогтися опалення, якщо в квартирі холодні батареї.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 08:59

Re: Як домогтися опалення, якщо в квартирі холодні батареї

Ответ: никак.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:01

Re: Як домогтися опалення, якщо в квартирі холодні батареї

Ну и как всегда, киевский пупоцентризм. :mrgreen:

Киев единственный город с квартирами. Ну или единственный город с квартирами имеющими централизованную систему отопления.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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