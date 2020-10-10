У Києві з п'ятниці, 16 жовтня, розпочався опалювальний сезон.
Дивися повний текст Як домогтися опалення, якщо в квартирі холодні батареї.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 08:53
Як домогтися опалення, якщо в квартирі холодні батареї
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Дивися повний текст Як домогтися опалення, якщо в квартирі холодні батареї.
Додано: Сер 21 жов, 2020 08:59
Re: Як домогтися опалення, якщо в квартирі холодні батареї
Ответ: никак.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 21 жов, 2020 09:01
Re: Як домогтися опалення, якщо в квартирі холодні батареї
Ну и как всегда, киевский пупоцентризм.
Киев единственный город с квартирами. Ну или единственный город с квартирами имеющими централизованную систему отопления.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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