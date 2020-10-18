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Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 жов, 2020 09:54
Пропонуємо до обговорення:
У III кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 9,5%.
Дивися повний текст Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%
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Додано: Сер 21 жов, 2020 09:54
И курс доллара вырос больше чем на 10%, так что всё идёт по плану.
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straponesa
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