Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 09:54
Пропонуємо до обговорення:
У III кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 9,5%.
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Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%
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R2
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Додано: Сер 21 жов, 2020 09:54
И курс доллара вырос больше чем на 10%, так что всё идёт по плану.
straponesa
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Додано: Сер 21 жов, 2020 10:17
straponesa написав:
И курс доллара вырос больше чем на 10%, так что всё идёт по плану.
По чьему плану идет?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
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Додано: Сер 21 жов, 2020 11:12
remark написав: straponesa написав:
И курс доллара вырос больше чем на 10%, так что всё идёт по плану.
По чьему плану идет?
Не знаем.
Зе-Чмо
p_a_l
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