У III кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 9,5%.
Дивися повний текст Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 09:54
Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%
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Дивися повний текст Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%.
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:17
По чьему плану идет?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Сер 21 жов, 2020 11:12
Не знаем.
Зе-Чмо
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