Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%

Додано: Сер 21 жов, 2020 18:59

Статья напоминает анекдот о средней "нормальной" температуре в больничной палате: где у одного жар а второй помер...

В данном случае средняя цена в новых (!!!) сданных домах (вторичка) действительно демонстрирует рост 5-15%, в тоже время первичка (не сданное жильё) стоит на месте, и даже демонстрирует незначительный спад. Инвестор ждёт второй волны карантина, и не спешит копытами в бетон...

Совкошлак и дома старше 10 лет уверенно вниз или на месте весь год.