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Ціни на житло в Україні
за рік зросли майже на 10%

Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:54

Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%

Пропонуємо до обговорення:
У III кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 9,5%.

Дивися повний текст Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:54

И курс доллара вырос больше чем на 10%, так что всё идёт по плану.
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:17

  straponesa написав:И курс доллара вырос больше чем на 10%, так что всё идёт по плану.


По чьему плану идет?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:12

  remark написав:
  straponesa написав:И курс доллара вырос больше чем на 10%, так что всё идёт по плану.


По чьему плану идет?

Не знаем.

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Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:41

Покупайте,будет дорожать:))))
rytton
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:36

+10% в гривне = -5% в долларе, не покупайте квартиры, покупайте доллары.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:59

Статья напоминает анекдот о средней "нормальной" температуре в больничной палате: где у одного жар а второй помер...
В данном случае средняя цена в новых (!!!) сданных домах (вторичка) действительно демонстрирует рост 5-15%, в тоже время первичка (не сданное жильё) стоит на месте, и даже демонстрирует незначительный спад. Инвестор ждёт второй волны карантина, и не спешит копытами в бетон...
Совкошлак и дома старше 10 лет уверенно вниз или на месте весь год.
"Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача организовать их встречу..." Аль Капоне.
Делаю оценку, вопросы в личку.
RON
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