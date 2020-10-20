У III кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 9,5%.
Дивися повний текст Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 09:54
Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%.
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:17
По чьему плану идет?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Сер 21 жов, 2020 11:12
Не знаем.
Зе-Чмо
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:36
+10% в гривне = -5% в долларе, не покупайте квартиры, покупайте доллары.
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:59
Статья напоминает анекдот о средней "нормальной" температуре в больничной палате: где у одного жар а второй помер...
В данном случае средняя цена в новых (!!!) сданных домах (вторичка) действительно демонстрирует рост 5-15%, в тоже время первичка (не сданное жильё) стоит на месте, и даже демонстрирует незначительный спад. Инвестор ждёт второй волны карантина, и не спешит копытами в бетон...
Совкошлак и дома старше 10 лет уверенно вниз или на месте весь год.
"Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача организовать их встречу..." Аль Капоне.
Делаю оценку, вопросы в личку.
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