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Инвестиции в чистой гривне до 36%
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:13
Добрый день , ищу инвесторов в успешно действующий украинский бизнес .Предлагаю доходность до 36% годовых , в чистой гривне. Минимальная интересующая сумма 100 000 гривен.
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