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Зеленський похвалився
результатами приватизації...

Зеленський похвалився результатами приватизації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:13

Зеленський похвалився результатами приватизації...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що в межах масштабної приватизації в Україні у першу чергу почали передавати у приватну власність сотні неефективних підприємств, а не стратегічні об'єкти.

Дивися повний текст Зеленський похвалився результатами приватизації українських підприємств.
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