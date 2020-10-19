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У МОЗ розповіли, коли з'явиться
українська вакцина проти...

У МОЗ розповіли, коли з'явиться українська вакцина проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:31

У МОЗ розповіли, коли з'явиться українська вакцина проти...

Пропонуємо до обговорення:
В найближчі два роки не варто очікувати на появу української вакцини від коронавірусу.

Дивися повний текст У МОЗ розповіли, коли з'явиться українська вакцина проти COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:32

Пусть тренеруются. Мин более не будет как прежде, да и вирусы мутируют очень быстро. Не иметь своей мощной лаборатории, для такой большой страны - позор.
intrastranger
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