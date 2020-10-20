У січні-вересні цього року майже кожен шостий зареєстрований в Україні автомобіль був кросовер.
Дивися повний текст ТОП-10 найпопулярніших б/у кросоверів в Україні (інфографіка).
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:21
ТОП-10 найпопулярніших б/у кросоверів в Україні...
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Дивися повний текст ТОП-10 найпопулярніших б/у кросоверів в Україні (інфографіка).
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:21
Все, кто покупал Б/У автомобили жалуются на частые поломки - все по мелочи, но мелочи и формируют всю картину!
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:28
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