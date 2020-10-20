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ТОП-10 найпопулярніших б/у
кросоверів в Україні...

ТОП-10 найпопулярніших б/у кросоверів в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:21

ТОП-10 найпопулярніших б/у кросоверів в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
У січні-вересні цього року майже кожен шостий зареєстрований в Україні автомобіль був кросовер.

Дивися повний текст ТОП-10 найпопулярніших б/у кросоверів в Україні (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:21

Все, кто покупал Б/У автомобили жалуются на частые поломки - все по мелочи, но мелочи и формируют всю картину!
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:28

  KULANDALE написав:Все, кто покупал Б/У автомобили жалуются на частые поломки - все по мелочи, но мелочи и формируют всю картину!

Авто это вообще сосалка денег, если оно не для работы или ездить надо далеко и много, то проще такси пользоваться.
alex_dvornichenko
 
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