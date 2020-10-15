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Мінрегіон назвав пріоритетні
напрямки "Великого...

Мінрегіон назвав пріоритетні напрямки "Великого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:24

Мінрегіон назвав пріоритетні напрямки "Великого...

Пропонуємо до обговорення:
Пріоритетними напрямками програми Президента "Велике будівництво" у наступному році стануть розвиток мережі надання якісних публічних послуг, прискорення економічного зростання регіонів і територій та напрямок "Туристичні магніти України".

Дивися повний текст Мінрегіон назвав пріоритетні напрямки \"Великого будівництва\" на 2021 рік.
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