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Мінрегіон назвав пріоритетні напрямки "Великого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:24
Пропонуємо до обговорення:
Пріоритетними напрямками програми Президента "Велике будівництво" у наступному році стануть розвиток мережі надання якісних публічних послуг, прискорення економічного зростання регіонів і територій та напрямок "Туристичні магніти України".
Дивися повний текст Мінрегіон назвав пріоритетні напрямки \"Великого будівництва\" на 2021 рік
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