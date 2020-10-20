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В Україні зросла сума виплат постраждалим у ДТП з вини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:25
Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2020 року сума виплат з фонду захисту потерпілих (ФЗП) МТСБУ по ДТП, винуватцем яких стали автовласники без чинного поліса ОСЦПВ, зросла на 23,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 104,1 млн грн. Кількість таких виплат збільшилася на 22%, склавши 2946 шт.
Дивися повний текст В Україні зросла сума виплат постраждалим у ДТП з вини незастрахованих водіїв
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