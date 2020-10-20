RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зросла сума виплат
постраждалим у ДТП з вини...

В Україні зросла сума виплат постраждалим у ДТП з вини...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:25

В Україні зросла сума виплат постраждалим у ДТП з вини...

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2020 року сума виплат з фонду захисту потерпілих (ФЗП) МТСБУ по ДТП, винуватцем яких стали автовласники без чинного поліса ОСЦПВ, зросла на 23,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 104,1 млн грн. Кількість таких виплат збільшилася на 22%, склавши 2946 шт.

Дивися повний текст В Україні зросла сума виплат постраждалим у ДТП з вини незастрахованих водіїв.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90801
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-10 найпопулярніших б/у кросоверів в Україні...
R2 » Сер 21 жов, 2020 12:21
2 73
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 12:28
alex_dvornichenko
Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%
R2 » Сер 21 жов, 2020 09:54
3 103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 11:12
p_a_l
Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"
R2 » Вів 20 жов, 2020 22:38
4 234
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 10:49
censerus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (191)
21.10.2020 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.