Незабаром жоден товар не буде ввезений в Україну без загальної декларації прибуття.
Дивися повний текст Чи зможуть українці замовляти посилки з-за кордону: нові правила на митниці.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:04
Чи зможуть українці замовляти посилки з-за кордону: нові...
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Дивися повний текст Чи зможуть українці замовляти посилки з-за кордону: нові правила на митниці.
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:04
в рашке все еще 1000 евро лимит на посылки. А прогрессивной европе 22 евро...
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:17
очереднно говно-материал ради соблюдения норма по количеству новостей в день: заголовок про посылки, в тексте о посылках ни слова.
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:26
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:07
А Нефедов рассказывает, что его прибрали, т.к. договорились с контрабасистами...
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