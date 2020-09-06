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Чи зможуть українці замовляти
посилки з-за кордону: нові...

Чи зможуть українці замовляти посилки з-за кордону: нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:04

Чи зможуть українці замовляти посилки з-за кордону: нові...

Пропонуємо до обговорення:
Незабаром жоден товар не буде ввезений в Україну без загальної декларації прибуття.

Дивися повний текст Чи зможуть українці замовляти посилки з-за кордону: нові правила на митниці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:04

в рашке все еще 1000 евро лимит на посылки. А прогрессивной европе 22 евро...
censerus
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:17

очереднно говно-материал ради соблюдения норма по количеству новостей в день: заголовок про посылки, в тексте о посылках ни слова.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:26

  censerus написав:в рашке все еще 1000 евро лимит на посылки. А прогрессивной европе 22 евро...

Уже давно €200 и не менее давно озвучены планы где-то на 22-й год на те же 20...
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А Нефедов рассказывает, что его прибрали, т.к. договорились с контрабасистами...
simku01
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