Наступного року Україна планує витратити на ремонт і відновлення доріг рекордні $5,5 млрд (155 млрд грн).
Дивися повний текст Україна хоче витратити на дороги рекордні $5,5 млрд в наступному році.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 15:51
Україна хоче витратити на дороги рекордні $5,5 млрд в...
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Дивися повний текст Україна хоче витратити на дороги рекордні $5,5 млрд в наступному році.
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:52
Йдемо дорогою Лукашенко. Зате в нас дороги будуть добрі. Хоч одну проблему сподіваюсь приберемо, але не прибравши другу проблему нажаль це може не допомогти.
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