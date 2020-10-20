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Україна хоче витратити на
дороги рекордні $5,5 млрд в...

Україна хоче витратити на дороги рекордні $5,5 млрд в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:51

Україна хоче витратити на дороги рекордні $5,5 млрд в...

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року Україна планує витратити на ремонт і відновлення доріг рекордні $5,5 млрд (155 млрд грн).

Дивися повний текст Україна хоче витратити на дороги рекордні $5,5 млрд в наступному році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:52

Йдемо дорогою Лукашенко. Зате в нас дороги будуть добрі. Хоч одну проблему сподіваюсь приберемо, але не прибравши другу проблему нажаль це може не допомогти.
pogorelets
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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