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Кличко: Київ отримав 50
нових сучасних автобусів,...

Кличко: Київ отримав 50 нових сучасних автобусів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:07

Кличко: Київ отримав 50 нових сучасних автобусів,...

Пропонуємо до обговорення:
Київ отримав 50 новеньких автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу.

Дивися повний текст Кличко: Київ отримав 50 нових сучасних автобусів, незабаром отримає ще 150 (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:07

Это те самые МАЗы, через прокладку святаша купленные в лизинг, на которых этот "тимур и его команда" знатно спилили лэвешки на 250 миллионов https://368.media/2020/05/18/kiev-zakup ... -nardepom/
МАЗ, напрямую за те же деньги предлагал на 20 автобусов больше.

Но, нет... "это наша корова и мы ее доим"
EKO
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