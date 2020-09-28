Курс біткойна (Bitcoin), який обвалився на початку вересня, різко злетів за останню добу: додав відразу 4%, і досяг 12 291 долара за монету.
Дивися повний текст Ціна біткойна підібралася до максимуму 2020 року.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:21
Ціна біткойна підібралася до максимуму 2020 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна біткойна підібралася до максимуму 2020 року.
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:24
Re: Ціна біткойна підібралася до максимуму 2020 року
робот,Зёбра 14-15 ванговал
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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