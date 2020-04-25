Федеральна канцелярія Швейцарії опублікувала у своєму офіційному віснику ініціативу про виплату усім громадянам країни, зокрема і дітям, 7500 швейцарських франків.
Дивися повний текст У Швейцарії запропонували виплатити усім жителям по 7 тисяч євро.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:28
У Швейцарії запропонували виплатити усім жителям по 7...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Швейцарії запропонували виплатити усім жителям по 7 тисяч євро.
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:28
В связи с чем у меня для Зе-обещалкина
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