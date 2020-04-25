RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Швейцарії запропонували
виплатити усім жителям по 7...

У Швейцарії запропонували виплатити усім жителям по 7...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:28

У Швейцарії запропонували виплатити усім жителям по 7...

Пропонуємо до обговорення:
Федеральна канцелярія Швейцарії опублікувала у своєму офіційному віснику ініціативу про виплату усім громадянам країни, зокрема і дітям, 7500 швейцарських франків.

Дивися повний текст У Швейцарії запропонували виплатити усім жителям по 7 тисяч євро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90804
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:28

В связи с чем у меня для Зе-обещалкина https://youtu.be/_NIyv-LJFhk , вопрос №6: Где наши «вертолетные деньги» за распределение между гражданами доходов от добычи ресурсов.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6430
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3012 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 07:21

ЕКО А у нас есть проблема- нам нужно снизить стоимость нац. валюты?!
SMOKE
 
Повідомлень: 4028
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кабміні розповіли, як отримати пенсію жителям ОРДЛО
R2 » Сер 09 вер, 2020 10:16
2 620
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 18:43
vasileus52
У столиці запропонували запровадити нові обмеження швидкості
R2 » Сер 10 чер, 2020 21:34
1 509
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 10:08
_hunter
Українцям пообіцяли виплатити по 3 тис. грн під час... 1, 2
R2 » Суб 25 кві, 2020 10:57
16 2141
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 19:38
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20941)
22.10.2020 07:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.