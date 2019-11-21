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Реконструкція столичних
«хрущовок»: що «світить» мешканцям

Реконструкція столичних «хрущовок»: що «світить» мешканцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:16

Реконструкція столичних «хрущовок»: що «світить» мешканцям

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Будпортал".

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:17

Уж сколько лет вешают эту лапшу на уши:)))
rytton
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