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Дивися повний текст Реконструкція столичних «хрущовок»: що «світить» мешканцям.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 21:16
Реконструкція столичних «хрущовок»: що «світить» мешканцям
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Дивися повний текст Реконструкція столичних «хрущовок»: що «світить» мешканцям.
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:23
Нормальный вариант может быть только один, человек получит квартиру в том доме который будет построен вместо дома в котором он проживал. И предоставить жилье на период строительства, нормальная практика европейских стран. Всё остальное по идивидуальному согласованию.
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