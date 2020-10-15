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У Мінсоцполітики роз'яснили,
яку пенсію отримають українці

У Мінсоцполітики роз'яснили, яку пенсію отримають українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:28

У Мінсоцполітики роз'яснили, яку пенсію отримають українці

Пропонуємо до обговорення:
Власними коштами ПФ може забезпечувати пенсію лише на 1850 грн.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики роз'яснили, яку пенсію отримають українці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:28

откуда 18,5%? Ведь ЕСВ=22%! Ну и подсчеты!
Что такое "торбохватство"? Это когда у нищих торбы отбирают...
Marica
 
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