Власними коштами ПФ може забезпечувати пенсію лише на 1850 грн.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики роз'яснили, яку пенсію отримають українці.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 жов, 2020 21:28
У Мінсоцполітики роз'яснили, яку пенсію отримають українці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики роз'яснили, яку пенсію отримають українці.
Додано: Сер 21 жов, 2020 21:28
откуда 18,5%? Ведь ЕСВ=22%! Ну и подсчеты!
Что такое "торбохватство"? Это когда у нищих торбы отбирают...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|