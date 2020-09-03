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Суд відмовився розглядати
позов ФГВФО до власників і...

Суд відмовився розглядати позов ФГВФО до власників і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:17

Суд відмовився розглядати позов ФГВФО до власників і...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів програв касацію у Верховному суді за позовом до колишніх власників Дельта Банку на майже 20 млрд грн.

Дивися повний текст Суд відмовився розглядати позов ФГВФО до власників і топів збанкрутілого Дельта Банку.
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