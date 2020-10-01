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За найоптимістичнішими прогнозами
падіння ВВП цьогоріч...

За найоптимістичнішими прогнозами падіння ВВП цьогоріч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:23

За найоптимістичнішими прогнозами падіння ВВП цьогоріч...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Дивися повний текст За найоптимістичнішими прогнозами падіння ВВП цьогоріч складе не менше 10% - Новак.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:23

Ну вот зачем так честно говорить перед выборами?
Как теперь ЗЁ & Ко людям в глаза смотреть?
Такую страну прос...ради!
straponesa
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