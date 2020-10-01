Про це в коментарі повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Дивися повний текст За найоптимістичнішими прогнозами падіння ВВП цьогоріч складе не менше 10% - Новак.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 00:23
За найоптимістичнішими прогнозами падіння ВВП цьогоріч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За найоптимістичнішими прогнозами падіння ВВП цьогоріч складе не менше 10% - Новак.
Додано: Чет 22 жов, 2020 00:23
Ну вот зачем так честно говорить перед выборами?
Как теперь ЗЁ & Ко людям в глаза смотреть?
Такую страну прос...ради!
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