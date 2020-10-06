Влада Таїланду почала видавати спеціальні візи для іноземних туристів для відновлення економіки в країні під час пандемії коронавірусу.
Дивися повний текст Таїланд почав приймати туристів - уперше за останні сім місяців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 жов, 2020 07:23
Таїланд почав приймати туристів - уперше за останні сім...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Таїланд почав приймати туристів - уперше за останні сім місяців.
Додано: Чет 22 жов, 2020 07:23
Да... группа из 39 туристов из китайского Шанхая на карантине в гостинице "экономику" "морковок" с Волкингстрит точно не подтянет
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|