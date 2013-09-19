Європейський Союз з 2014 року направив Україні близько 15 млрд євро фінансової допомоги на проведення реформ.
Дивися повний текст В ЄС підрахували, скільки витратили на українські реформи за останні роки.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 09:08
В ЄС підрахували, скільки витратили на українські...
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Дивися повний текст В ЄС підрахували, скільки витратили на українські реформи за останні роки.
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