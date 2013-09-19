RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ЄС підрахували, скільки
витратили на українські...

В ЄС підрахували, скільки витратили на українські...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:08

В ЄС підрахували, скільки витратили на українські...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз з 2014 року направив Україні близько 15 млрд євро фінансової допомоги на проведення реформ.

Дивися повний текст В ЄС підрахували, скільки витратили на українські реформи за останні роки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90805
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:09

Помощь в виде кредитной удавки?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2133
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українські картки ПРОСТІР прийматимуть за кордоном - НБУ
R2 » Пон 12 жов, 2020 19:09
1 132
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 19:10
avk
Скільки коштує узаконити будинок і що цьому може перешкодити 1, 2
R2 » Чет 19 вер, 2013 16:41
10 5119
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 жов, 2020 18:13
OLGA1987
Степанов розповів, скільки коштує лікування одного...
R2 » Сер 07 жов, 2020 18:38
4 490
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 09:43
bobo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20942)
22.10.2020 08:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.