В ЄС підрахували, скільки витратили на українські...

Додано: Чет 22 жов, 2020 16:19

RomanTik написав: "торговля между нами выросла на 65%" - это импорт или экспорт и на сколько они изменились во всех направлениях, а не только с ЕС? от этого зависит зрада это или перемога ))) "торговля между нами выросла на 65%" - это импорт или экспорт и на сколько они изменились во всех направлениях, а не только с ЕС? от этого зависит зрада это или перемога )))

Меня коробит, когда по ТВ начинают рассуждать - какие наши руководители "неопытные" и типа "не догадываются", к чему ведут указания посторонних иностранных лиц, которые они выполняют. Но ясно же - будучи первым лицом страны - если выполнять указания представителей не пойми кого и чего, то даже не юрист понимает - что это уже само по себе - зрада. Не важно и не зависимо от содержания тех указаний. А если при этом еще и деньги дают ? А наше первое лицо - еще перед подачей документов в кандидаты - разместило пост на Фэйсбуке , что пошло "советоваться" в американское посольство на тему подачи документов в кандидаты. И получило там одобрение. При этом не называло конкретно к кому там обратилось и в качестве кого ?! У вас нет впечатления , что человек - прежде подачи документов - решил заключить " предварительный контракт на продажу".А что еще тут можно увидеть ? Кто идет к незнакомым иностранцам - советоваться - баллотироваться в своей стране или нет ? Есть основы здравого смысла. Для управления страной - основа - "если ты не можешь организовать рост ВВП - ты вредитель и не пригоден". Почему у нас все делают вид, что это "не понимают" ? Это понимает даже ребенок. И рост экономики - это главная задача, экономика - это то, что держит и делает любое государство.Я не сомневаюсь что указания " в посольстве " раздает не президент США. И конечно не официально. И даже как правило не посол. Хотя посол может иметь свой шкурный интерес. И если это не вредит интересам его державы, то его никто не осудит. Тем более отвечает не тот, кто пытается раздавать указания и давать за это деньги. Отвечает тот, кто выполняет эти указания. Вот что за страна лохов, где президент ни за что не отвечает по закону ? В Украине законом закреплено право на любые преступления президентом. Может вытворять что угодно, любые преступления. Кроме того - генерального прокурора он сам назначает