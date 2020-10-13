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Уряд хоче зберегти «Нафтогаз» у державній власності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 жов, 2020 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів визначив пріоритети та основні напрями діяльності НАК «Нафтогаз України» та затвердив нову політику власності держкомпанії.
Дивися повний текст Уряд хоче зберегти «Нафтогаз» у державній власності
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Додано: Чет 22 жов, 2020 10:23
А то мама Коболева его сможет с потрохами прикупить.
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