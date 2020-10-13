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Уряд хоче зберегти «Нафтогаз»
у державній власності

Уряд хоче зберегти «Нафтогаз» у державній власності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:23

Уряд хоче зберегти «Нафтогаз» у державній власності

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів визначив пріоритети та основні напрями діяльності НАК «Нафтогаз України» та затвердив нову політику власності держкомпанії.

Дивися повний текст Уряд хоче зберегти «Нафтогаз» у державній власності.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:23

А то мама Коболева его сможет с потрохами прикупить.
p_a_l
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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