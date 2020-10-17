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В МВС розповіли, хто може
добудувати будинки "Аркади" та...

В МВС розповіли, хто може добудувати будинки "Аркади" та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:47

В МВС розповіли, хто може добудувати будинки "Аркади" та...

Пропонуємо до обговорення:
Вже найближчим часом нові забудовники візьмуть на себе зобов’язання щодо добудов ЖК «Аркади».

Дивися повний текст В МВС розповіли, хто може добудувати будинки \"Аркади\" та Войцеховського.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:47

Лучше бы МВД занималось поиском и возвратом выведенных активов Войцеховским, Микитасем и Ко, а не пеклось тем, кто будет достраивать - может быть и не пришлось бы тянуть из бюджета Киева на достройку.
Ragnar
 
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