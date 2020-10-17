Вже найближчим часом нові забудовники візьмуть на себе зобов’язання щодо добудов ЖК «Аркади».
Дивися повний текст В МВС розповіли, хто може добудувати будинки \"Аркади\" та Войцеховського.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 10:47
В МВС розповіли, хто може добудувати будинки "Аркади" та...
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Дивися повний текст В МВС розповіли, хто може добудувати будинки \"Аркади\" та Войцеховського.
Додано: Чет 22 жов, 2020 10:47
Лучше бы МВД занималось поиском и возвратом выведенных активов Войцеховским, Микитасем и Ко, а не пеклось тем, кто будет достраивать - может быть и не пришлось бы тянуть из бюджета Киева на достройку.
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