|
|
Finance.ua: Что такое ОСАГО
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Чет 22 жов, 2020 11:56
Пропонуємо до обговорення:
И как оно работает
Догнали «Рендж Ровер» на своем «Деу Ланосе» и не знаете, хватит ли денег от продажи вашей машины на ремонт чужого бампера? Чтобы водители не задавали себе подобных вопросов, государство обязало их раз в год покупать страховые полисы ОСАГО.
Дивися повний текст Что такое ОСАГО
-
D2
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 жов, 2020 11:56
гарна рекламна стаття, додам ще osgo.com.ua для повноти інформації
-
osgo
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 22.01.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22
|27663
|
|
|4
|5290
|
|
|55
|43334
|