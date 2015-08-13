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Кабмін схвалив стратегію підвищення рівня безпеки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 жов, 2020 12:41
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України схвалив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.
Дивися повний текст Кабмін схвалив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:41
на 100 тисяч жителів припадає 5% загиблих в ДТП
що це означає?
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